Rakitic resterà nella Liga, il suo futuro è al Siviglia

TORINO – (ANSA) – L’avventura di Ivan Rakitic nel Barcellona sembra essere giunta ai titoli di coda. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, l’esperto centrocampista croato – che in blaugrana ha vinto praticamente tutto – a fine stagione dovrebbe tornare da dove era arrivato nell’estate del luglio del 2014, ovvero al Siviglia. A più riprese, Rakitic, classe 1988, è stato accostato a club italiani, come Juve, Inter e Milan. Il suo contratto con i catalani scadrà il 30 giugno dell’anno prossimo, a quel punto Rakitic potrebbe anche muoversi a parametro zero. Il valore attuale del suo cartellino si aggira sui 20 milioni. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<