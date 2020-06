TORINO – Il centrocampista blaugrana, Ivan Rakitic, ha parlato ai microfoni del portale croato Tportal: “Ripresa della Liga? Non devo pensare ad altro. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che sarò ancora a Barcellona per un po’. Voglio soltanto giocare e divertirmi: questo significa vincere ancora molti trofei con il Barcellona”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<