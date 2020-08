Raiola: “Se Pirlo fa giocare la squadra come lo faceva lui allora Guardiola può già nascondersi”

TORINO – Il noto procuratore Mino Raiola, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche dell’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juve.

“È una bella sorpresa. Perché giustamente una società che ha vinto quello che ha vinto come la Juve qualsiasi allenatore che prende viene criticato dai tifosi e dai non tifosi. Se Pirlo fa giocare la squadra come giocava lui, allora veramente Guardiola si deve cominciare a nascondere. Perché non ce ne sarà neanche per Guardiola perché era uno dei giocatori che più ti faceva divertire sia se eri pro o contro la sua squadra. Da giocatore non si è mai discusso su Pirlo”.