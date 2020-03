Quinteros: “Lazio da Scudetto? Se ripartirà non sarà facile, la Juve ha tanti campioni”

TORINO – Il commissario tecnico dell’Ecuador Gustavo Quinteros ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“Lazio da scudetto se ripartirà il campionato? Certo, anzi me lo auguro. Ora il campionato è fermo, quando ripartirà non sarà facile, la Juventus ha tantissimi campioni. Ma anche la Lazio può giocarsi le sue chance. Faccio il tifo da qui”.

“Caicedo? Mai avuto dubbi sulle sue qualità. È un attaccante molto tecnico, ha segnato gol pesanti, fa sentire la sua presenza in area. Ne ho visti pochi così bravi, ha tocco e fisico. Un calciatore completo, un professionista assoluto. È un calciatore positivo, tutti gli allenatori vorrebbero averlo nella propria rosa. Supporta i compagni, è importante dentro e fuori dal campo. Uno così serve durante le partite ma anche nelle dinamiche dello spogliatoio, contribuisce a fare gruppo. Immobile? Un altro grande attaccante. Con lui in rosa non è facile trovare spazio, ma Caicedo è riuscito a convincere tutti, allenatore e compagni. Gli consiglio di restare la stessa persona che ho conosciuto e farà bene anche in futuro, non ho dubbi. È un vincente, un giorno mi piacerebbe rivederlo in Nazionale”.

