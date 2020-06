Qui Bologna, Santander out 3 settimane: salta la Juve

TORINO – Federico Santander salterà il match contro la Juventus: lo riporta il report dell’allenamento di ieri dei rossoblu sul sito ufficiale della società: “Tiepida serata di inizio estate al Dall’Ara e seduta tattica per i rossoblù di Mihajlovic a due giorni dalla ripresa del campionato: tutti in gruppo ad eccezione di Andreas Skov Olsen che ha svolto terapie, al pari di Federico Santander in seguito ad uno stiramento al bicipite femorale destro (tempi di recupero di circa 3 settimane)”.

