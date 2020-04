PSG, Al-Khelaifi: “I giocatori aiutino i club con gli stipendi, si rischia grosso…”

TORINO – Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha parlato ai microfoni di RMC Sport circa la ripresa della Ligue 1 ed il problema stipendi dei giocatori: “Non è un segreto che gli stipendi siano alti. Spero che i calciatori facciano uno sforzo per aiutare il loro club, questa crisi può provocare un impatto notevole sulle nostre casse. Dobbiamo essere uniti senza egoismi per uscire da questa crisi, non esistono grandi o piccoli club. Dobbiamo riemergere più forti di prima. Sappiamo tutti cosa è in gioco, la sopravvivenza di alcuni club di Ligue 1 e Ligue 2, se c’è un momento in cui dobbiamo lavorare tutti insieme è questo. Sul finire la stagione ho sempre detto: finiamo le competizioni a seconda di quello che decidono politica e Uefa”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<