TORINO – L’ex attaccante del Livorno Igor Protti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“La situazione che mi intriga di più è chi vince il campionato. Dopo anni in cui la Juventus ha dominato, quest’anno come non mai sembrava tutto equilibrato, e quindi vorrei vedere se lo strapotere Juve continuerà. Al di là della vittoria o meno, Lazio e Inter stanno cominciando a dare tanto fastidio”.