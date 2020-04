Preziosi: “Questa è una tragedia di dimesioni bibliche”

TORINO – Il patron del Genoa Enrico Preziosi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato della situazione di emergenza che sta affrontando il paese e il continente intero.

“Ci sono ancora troppi morti, è una vera tragedia per tutti. Altro che dopo guerra, dovremmo avere la forza di reagire ed andare avanti. Tutti vorremmo finire il campionato, anche noi che non siamo in una situazione di classifica ottimale. Il campionato va ultimato se ci sono le condizioni giuste per farlo, bisogna, intanto, creare le condizioni. Bisogna trovare le condizioni dei giocatori, che non si allenano da tanto tempo, servono dalle due alle quattro settimane. Dipende tutto da quello che decideranno le autorità, questa è una tragedia enorme di dimensioni bibliche”.