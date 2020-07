Premier: vincono Chelsea e Leicester, Vardy fa 100

TORINO – (ANSA) – ROMA, 04 LUG – Vincono Leicester, Chelsea e Manchester United nel sabato della 33/a giornata di Premier League, lasciando inalterata la situazione tra le tre squadre che corrono per due posti in Champions League. Il Wolverhampton viene battuto in casa 2-0 dall’Arsenal e perde il passo, scivolando al sesto posto a -3 dallo United. Le Foxes si impongono 3-0 sul Crystal Palace grazie anche ad una doppietta di Vardy, che tocca il traguardo delle cento reti, e conservano il terzo posto con una lunghezza di vantaggio sul Chelsea, che batte 3-0 il Watford che resta in zona pericolo, al quart’ultimo posto. Lo United supera 5-2 il Bournemouth penultimo della classifica. Infine, il Brighton vince 1-0 a Norwich, tre punti importanti in chiave salvezza. (ANSA).

