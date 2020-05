Premier: Pochettino sempre più vicino al Newcastle

TORINO – (ANSA) – ROMA, 23 MAG – In Inghilterra sono sicuri: Mauricio Pochettino allenerà il Newcastle. L’ex allenatore del Tottenham – che ha fatto spazio a José Mourinho – si è detto “pronto a rimettersi in gioco”, ammettendo di “ascoltare e valutare tutte le proposte”.

Poi, intervenendo a Sky Sports UK, l’argentino ha aggiunto: “Spero di poter vivere ancora a Londra, amo la Premier, ma sono aperto a qualsiasi possibilità”. Pochettino, che nella passata stagione trascinò gli Spurs alla finale di Champions persa contro il Liverpool, ha conclude ammettendo che “potrebbe anche allenare uno dei club che non rientrano nella top six”, del campionato inglese. (ANSA).

