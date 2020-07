Premier League: ancora una retrocessione per il Norwich

TORINO – (ANSA) – Quinta retrocessione, da quando esiste la Premier League, per il Norwich. Per i ‘canarini’ la certezza matematica della caduta in ‘Championship’ è arrivata oggi dopo la sconfitta in casa, per 0-4, con il West Ham di Michail Antonio, autore di un poker di reti. Ora il Norwich ha 13 punti di distacco dalla zona salvezza a quattro giornate dalla fine del campionato, e ciò significa retrocessione certa.

I gialloverdi si confermano quindi autentica ‘squadra ascensore’ del campionato inglese, con la quinta retrocessione (questa volta da squadra neopromossa) dal 1995 a oggi: prima del 2020 era già successo nel 1995, 2005, 2014 e 2016. (ANSA).

