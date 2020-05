Premier League, Aguero: “Tanti giocatori temono la ripresa”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 30 APR – Il bomber del Manchester City Sergio Aguero è preoccupato di tornare ad allenarsi a causa della pandemia e pensa che lui e i compagni di squadra saranno “molto nervosi” e “molto attenti” quando si incontreranno di nuovo. Parlando alla’emittente tv spagnola El Chiringuito, Aguero ha proseguito sostenendo che “la maggior parte dei giocatori ha paura perché ha figli e famiglie. E se qualcuno si ammalerà diremo, ‘che cosa sta succedendo qui’?”. “Io sono spaventato – ha ammesso – ma sono solo con la mia ragazza e non entro in contatto con altri. Sono chiuso in casa, perchè si dice che ci sono persone che hanno il virus ma senza sintomi e possono infettare. Ecco perché sono qui a casa. Forse ho la malattia e non lo so nemmeno. Speriamo trovino presto un vaccino”, ha concluso il 31enne argentino. La Premier League è uno dei campionati che dovrebbe riprendere e domani è prevista una riunione ai massimi livelli con le componenti del calcio per discutere della questione. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<