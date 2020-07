Premier: Chelsea ko, frena corsa alla Champions

TORINO – (ANSA) – Il Chelsea frena la sua corsa verso la Champions subendo un pesante 3-0 a Sheffield in un incontro della 35/a giornata di Premier League, mentre i padroni di casa rilanciano le loro speranze di qualificazione all’Europa League. La squadra di Frank Lampard, alla seconda sconfitta nelle ultima quattro gare, resta terza in classifica ma rischia di sfilare al quinto posto in caso di vittorie del Leicester sul Bournemouth e del Manchester United sul Southampton. Il Chelsea spera comunque che lunedì il Tas di Losanna confermi la sentenza Uefa che ha bandito per due anni il Manchester City dalle coppe europee. In tal caso, anche il quinto posto garantirebbe ai Blues un pass per la Champions, ma la prestazione odierna con i consueti sbandamenti difensivi non può non preoccupare Lampard. Lo Sheffield è andato in gol due volte nel primo tempo con McGoldrick e McBurnie, mettendo al sicuro il risultato nella ripresa ancora con McGoldrick. (ANSA).

