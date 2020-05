TORINO – L’ex allenatore Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport.

“Non capisco tutta questa fretta nel ripartire. Probabilmente hanno le garanzie che non succederà nulla. Nulla di nuovo che per il calcio prevalga aspetto economico. Mi chiedo se abbia ancora un valore, un controsenso rispetto alla cosa più importante che abbiamo che è la salute. Siamo ancora in emergenza”.

