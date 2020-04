Prandelli: “Penso che il campionato si finirà”

TORINO – L’ex CT dell’Italia Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio.

“C’è stata la direttiva UEFA, quindi penso che il campionato si finirà. Se inizieremo la fase 2 tra venti giorni possono iniziare con gli allenamenti e poi far tutto tra luglio e agosto. I giocatori tornerebbero subito. Quando torneranno a lavorare, perché è un lavoro anche se c’è divertimento e una fortuna sfacciata, faranno anche lo scatto in più in più. Non vedono l’ora di tornare in campo”.

“Si è fatto anche fatica a fermarlo. Si gioca, non si gioca, volevano fare Juve-Inter a porte aperte senza rendersi conto che si stava giocando con la salute delle persone”.

