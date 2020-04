Prandelli: “Coronavirus? Lo vivo come un allenatore che prepara una gara difficile e pensa alle mosse da fare”

L’allenatore, Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX circa l’emergenza coronavirus: “Questo ci fa capire cosa viviamo. Manca a tutti l’abbraccio, il contatto. Si parla di guerra, non so, in quel caso hai un nemico, qui neanche lo vedi, ma forse stiamo capendo cosa si vive in guerra. Io, però, cerco sempre di vedere positivo. E la vivo come un allenatore che prepara una gara difficile e pensa alle mosse da fare”.

