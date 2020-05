Politano: “Coppa Italia obiettivo principale”

TORINO – L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Le sensazioni sono positive, ci sarà da giocare ogni tre giorni. Dovremo fare un grandissimo sforzo, il clima non aiuta molto e sarà una bella sfida anche per noi. Se nei prossimi quattro anni il Napoli può far meglio di quello di Sarri? Ce lo auguriamo la società sta facendo investimenti”.

“Coppa Italia? Non sarà facile affrontare l’Inter, abbiamo un piccolo vantaggio ma sarà una gara complicata. L’obiettivo della Coppa Italia resta quello principale”.

