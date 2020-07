Pogba resta allo United, pronto il rinnovo del contratto

TORINO – (ANSA) – Real Madrid? No, grazie. Paul Pogba resterà in Premier League indossando la maglia del Manchester United. Secondo il Sun, il centrocampista francese, ex Juve, nelle prossime settimane firmerà il prolungamento di contratto per legarsi ai ‘Red devils’. L’attuale accordo di Pogba scade nel 2021, ma a questo punto sembra difficile che il francese possa lasciare l’Inghilterra, dove è arrivato in seguito al divorzio dalla Juve. (ANSA). Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre clamorose novità in casa bianconera. Tenetevi forte, arriva un’indiscrezione da pelle d’oca! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<