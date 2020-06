Pogba: “Fermate il razzismo, deve finire una volta per tutte”

TORINO – Dopo la terribile morte in diretta di George Floyd che ha sconvolto l’intero pianeta, in molti hanno voluto manifestare il loro parere a riguardo. Anche il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso il suo account Instagram, dove ha pubblicato il seguente messaggio.

“Nel giorni scorsi ho pensato molto a come esprimere i miei sentimenti riguardo a ciò che è successo a Minneapolis. Ho provato rabbia, pietà, odio, indignazione, dolore, tristezza. Tristezza per George per tutte le persone nere che hanno dovuto soffrire per il razzismo ogni giorno. Che sia nel calcio, a lavoro, a scuola, ovunque. Tutto ciò deve finire una volta per tute. Non domani o il giorno dopo, deve finire oggi. Gli atti violenti e razzisti non possono più essere tollerati. Io non li posso tollerare. Io non li tollererò. Noi non li tollereremo. Il razzismo è ignoranza. L’amore è intelligenza. Fermate il silenzio, fermate il razzismo”.