TORINO- Nonostante il trasferimento sia ormai già cosa fatta, Miralem Pjanic vuole esserci per la sfida contro il Lione. Il centrocampista al momento non è candidato per partire da titolare, ma deciderà tutto Sarri, che potrebbe anche utilizzarlo. Il bosniaco d’altronde, ha dato massima disponibilità per la sfida, e raggiungerà il Barcellona soltanto a Champions League conclusa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<