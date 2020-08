TORINO – Quella di ieri è stata l’ultima gara con la maglia della Juve per Miralem Pjanic che, ha salutato i suoi ormai ex tifosi attraverso un post Instagram.

“Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque”.