TORINO – Miralem Pjanic torna in Italia. Il giocatore bosniaco, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae accanto ad un aereo privato che sta per volare in Italia. Il post recita questa didascalia, seguita da una bandiera italiana: “Back to the business”. Ricordiamo che il giocatore era tornato in Bosnia per motivi familiari, autorizzato dalla Juventus.