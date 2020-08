Pjanic crede nella Champions League

TORINO- Miralem Pjanic, con la partita di ieri sera ha praticamente salutato la Serie A. Con l’apertura del mercato in uscita, fissata per settembre, il centrocampista saluterà la Juventus per approdare al Barcellona, che invece spedirà a Torino, il più giovane Arthur. Miralem però, al contrario di Arthur, ha già fatto sapere di essere a disposizione per disputare il finale di stagione, che vedrà la Juventus impegnata in Champions League.

