TORINO – L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina David Pizarro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“Ho avuto la fortuna di avere allenatori offensivi, come Sarri. Con l’idea di Sarri non avrei avuto problemi, d’altronde assomiglia molto all’idea di calcio di Spalletti. Scudetto? Per me non lo vince nessuno”.