Pista Dzeko sempre più fredda: il bosniaco verso la permanenza a Roma

TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe accantonato momentaneamente la pista Edin Dzeko concentrandosi totalmente sull’affare Luis Suarez. Se l’affare con il giocatore uruguaiano non dovesse andare in porto, allora il club bianconero virerebbe sul bosniaco con cui già ha un accordo verbale sul contratto e un’intesa di massima con la Roma. Più passano i giorni, però, e più la Vecchia Signora si avvicina a Suarez con la trattativa per l’attaccante giallorosso sempre più fredda.