TORINO- Il nuovo allenatore della Juventus è al lavoro per completare il proprio staff tecnico. Dopo Roberto Baronio e Igor Tudor, Andrea Pirlo avrebbe pensato ad Alessandro Nesta per il ruolo di vice allenatore. Nesta e Pirlo sono stati compagni di squadra in Nazionale (campioni del mondo a Germania 2006) e al Milan, dove hanno vinto due scudetti e due Champions League.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<