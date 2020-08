TORINO – Alle ore 15 di oggi è prevista nella sala stampa dell’Allianz Stadium la conferenza stampa del neo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, per presentare la stagione e rispondere alle domande dei giornalisti presenti. La conferenza sarà visibile in diretta e in esclusiva su Juventus Tv.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<