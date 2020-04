Perrotta: “Fosse per giocherei sempre con i 5 cambi”

TORINO – L’ex centrocampista della Roma Simone Perrotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TeleRadioStereo, dove ha parlato anche della soluzione dei 5 cambi a partita.

“A me piace a prescindere dal momento perché se dai la possibilità a tanti calciatori di andare in panchina e poi hai la possibilità di fare solo tre sostituzioni la vedo un po’ riduttivo, quindi a me piacerebbe avere sempre cinque sostituzioni. Poi in una condizione del genere e con il caldo è normale che ci siano, sempre che il campionato riesca a ripartire davvero”.