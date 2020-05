TORINO – Il ds del Genoa Perinetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche del caso VAR-Orsato.

“Devo dare per scontato che tutto è stato regolare – le sue parole -, se è mancato l’audio ci si è basati su ciò che c’era, non posso pensare sia stata una cosa voluta. Non credo ci possa essere stato un dolo, non ci voglio pensare”.