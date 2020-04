Perin: “Quando ero alla Juve ho pensato al ritiro, non ne potevo più delle operazioni”

TORINO – L’ex portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato in una diretta Instagram con Luca Toni svelando un clamoroso retroscena: “Lo confesso, ho pensato alla possibilità di ritirarmi dal calcio giocato. Ho pensato al ritiro quando ero alla Juve dopo aver subito quattro operazioni, non ne potevo più. Però ho ancora il fuoco dentro, nonostante fossi fermo da nove mesi mi hanno chiesto di venire qui a dare una mano e ho accettato perché penso di essere apprezzato. Se siamo lì a lottare al quartultimo posto è perché lo spogliatoio ha carattere: a gennaio ci davano tutti per spacciati. Il mio obiettivo? Punto all’Europeo U21. Nella maglia azzurra credo sempre, altrimenti smetterei di giocare. La concorrenza però è tanta. L’Italia dei portieri sta rinascendo: oltre a Donnarumma e Sirigu ci sono tanti giovani bravi come Meret e Cragno”.

