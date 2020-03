TORINO – Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic sta disputando una grande stagione.

IL centrocampista della Lazio è uno dei perni della formazione di Inzaghi, e uno dei motivi per cui la squadra biancoceleste sta lottando per lo Scudetto: in estate molte squadre busseranno alla porta di Lotito, che ha già fissato il prezzo per il giocatore sulla cifra di 100 milioni di euro.

