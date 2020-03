Pelè: “Il migliore? Cristiano Ronaldo, ma io sono il migliore di sempre”

TORINO – L’ex giocatore brasiliano Pelè ha parlato intervistato dal canale YouTube Pilhado.

“Oggi penso che Cristiano Ronaldo sia il migliore. È il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, naturalmente, ma non è un marcatore. Il migliore della storia? È una domanda a cui è difficile rispondere. Non si possono dimenticare Zico, Ronaldinho, Ronaldo. In Europa, giocatori come Beckenbauer, Cruyff. Ora non è colpa mia, ma credo che Pelè fosse migliore di loro. Perché ero migliore di loro? Perché tutti li confrontano con me.”

