Pedro saluta Chelsea, la FIFA: “Nuova tappa alla Roma”

TORINO – (ANSA) “Dopo cinque anni meravigliosi, la mia esperienza al Chelsea volge al termine. Grazie mille alla società, allo staff tecnico e ai compagni di squadra che ho avuto e, ovviamente, ai tifosi: grazie per avermi accolto come membro di questa grande famiglia. Sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa. È stato un piacere e un onore. Grazie e buona fortuna per il futuro. Come on Blues!”.

Pedro si congeda così via social dal Chelsea. L’attaccante spagnolo lascia il club londinese dopo cinque stagioni a Stamford Bridge. “È stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere Premier League, Fa Cup ed Europa League, oltre a competere in uno dei migliori campionati di calcio del mondo – le parole del giocatore -. Ho fatto la scelta giusta, porto con me ricordi meravigliosi e indimenticabili. Nuove sfide e trionfi arriveranno di sicuro. Sono molto soddisfatto di questa parte della mia carriera e sono anche molto entusiasta dell’inizio della prossima”. Anche se ancora non è ufficiale, per la Fifa non ci sono dubbi su quale sarà il prossimo club di Pedro. Attraverso l’account Twitter ufficiale dedicato ai Mondiali, infatti, la Fifa ha risposto al cinguettio dello spagnolo specificando che è pronto per “il prossimo capitolo di una brillante carriera alla Roma”. La società giallorossa infatti ha già raggiunto l’accordo col giocatore che arriverà a Trigoria a parametro zero. (ANSA).

