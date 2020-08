Paulo Dybala non è incedibile

TORINO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala non è sul mercato, ma non è nemmeno incedibile. La Juventus, infatti, sarebbe pronta ad ascoltare offerte per l’argentino dai 100 milioni in su. La crisi coronavirus ha cambiato i piani bianconeri che sarebbero costretti a vendere per fare un mercato da big europea e quella della Joya sembra l’unica plusvalenza possibile per incassare una tripla cifra. Sullo sfondo, il rinnovo di contratto che scade nel 2022. La richiesta di Dybala è molto alta (si parla di 15 milioni di euro a stagione fino al 2025) e l’ingaggio sarebbe il secondo più alto della rosa, proprio nel momento in cui il club bianconero sta cercando di piazzare all’estero i giocatori con stipendi pesanti. Situazione ancora tutta da sbloccare.

