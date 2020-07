Pasqual: “Questa non è la Juve degli anni passati. Concede troppo in ogni partita”

TORINO – L’ex giocatore della Fiorentina Manuel Pasqual, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della Juventus.

“Sicuramente non è la Juve degli anni passati: ricordo che finché giocavo ti concedevano uno, massimo due tiri in porta. Oggi concede tante occasioni, ma sono tornati a frullare grazie al ritorno della condizione e alla risoluzione delle problematiche di spogliatoio. La bravura è stata mettere una pietra sopra velocemente a tutto, così da portare a termine la stagione e vedere se riusciranno a vincere la Champions. Avere poi i vari Buffon, Chiellini e Bonucci, giocatori che hanno vinto e sanno come doversi comportare, permette di tramandarlo ai compagni e guidare quei compagni che credono di avere steso il tappeto rosso davanti, visto che non è così. Dopo la sconfitta di Coppa Italia sono usciti dei malumori, poi messi a tacere dai più vecchi, che hanno messo tutti davanti alle proprie opinioni, ricompattando il gruppo”.