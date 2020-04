Parolo: “Prima il sogno scudetto ci trascinava, ora dobbiamo recuperare le energie”

TORINO – Il centrocampista della Lazio Marco Parolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha parlato anche del campionato.

“La mia sensazione è che c’è tanta voglia di ripartire, ci stiamo allenando intensamente. Il problema grosso sarà l’assenza del pubblico, con loro era già 1 a 0 per noi. Si era creata una grande sinergia, la carica che ci dava lo stadio era qualcosa in più. Poi il popolo laziale lo sa fare meglio di tutti, anche in trasferta. Questo sarà un problema per noi, ma dovrà essere compensato con la voglia che abbiamo di conquistare l’obiettivo. Non so come sarà, si capirà dai primi allenamenti e dai primi sguardi con gli altri ragazzi. Io dopo Auronzo ero convinto che la stagione sarebbe andata alla grande, in allenamento vedi che differenze ci sono. Quest’anno c’è stata sinergia e qualità negli allenamenti, la squadra arrivava pronta alle partita”.