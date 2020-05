Parma, Bruno Alves: “Grazie a Cristiano Ronaldo sono in forma a quasi 39 anni. Serviranno energie per ripartire”

TORINO – Il difensore del Parma, Bruno Alves, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa l’amicizia con il suo connazionale, Cristiano Ronaldo: “Ci ho parlato diverse volte, gli ho chiesto come stava e come si stava prendendo cura di sé. Mi ha detto di fare le stesse cose di sempre: è la persona che più si prende cura di sé che io conosca. Abbiamo condiviso consigli su lavoro e cibo, è molto importante cosa mangiare e come continuare ad allenarsi. Faremo una gara ogni 3 giorni e non sarà facile per nessuna squadra. Juve, Lazio e Inter si giocheranno lo scudetto, ma sarà dura per tutti dopo 2 mesi di stop. Serviranno parecchie energie per arrivare in fondo”.

