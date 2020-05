Paratici: “È possibile che nella prossima stagione la Juve avrà la stessa squadra di quest’anno”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la ripresa della Serie A e il mercato bianconero nella prossima stagione: “Aggettivi per il mercato che sarà? Ne direi due: uno creativo e l’altro che dobbiamo essere elastici. Perché comunque guardiamo la quotidianità: ogni giorno si cambia la visione. In questi giorni, banalmente a seconda del bollettino, siamo più pessimisti o più ottimisti. Oppure si dice ricominciamo a giocare o non ricominciamo a giocare, oppure cominciamo ad allenarci o non incominciamo. Siamo sempre li, quindi dobbiamo essere elastici, perché primi pensi una cosa e poi ne devi pensare un’altra. Stessa cosa sarà per il calciomercato. Chi dice che non si possa ripetere la stagione 19/20 con le stesse squadre anche nel 20/21? È una possibilità”.

