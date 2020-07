Paratici: “Dybala va valutato giorno per giorno”

TORINO- Nel prepartita di Cagliari-Juventus, ai microfoni di DAZN è intervenuto Fabio Paratici, Dirigente Sportivo della Juventus. Queste le sue parole.

Su Dybala- Il ragazzo va valutato giorno per giorno, la nostra speranza è di averlo per quella che sarà una partita fondamentale.

Sulla panchina per la prossima stagione– Questa è una stagione che non si fermerà, non cambieremo le valutazioni, restiamo concentrati e poi si vedrà dopo la partita di champions.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<