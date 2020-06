Paratici a Raisport: “Rinnovo Dybala? Siamo fiduciosi. Zaniolo? Non è il momento di parlare di mercato, godiamoci la ripresa”

TORINO – Nel prepartita di Juventus-Milan ha parlato anche il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici: “Modello tedesco per i contagi? Sarebbe importante arrivare a questo risultato, per la regolarità del campionato. Rinnovo Dybala? Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso con l’entourage. Ottima relazione con loro, siamo fiduciosi e ottimisti. Aumento di stipendio? Comprensibile da parte di tutti i lavoratori che rinegoziano il loro contratto. Se Zaniolo interessa? Non è il momento di parlare di mercato, ne abbiamo parlato troppo. Quando non c’è calcio giocato si parla solo di mercato, stasera ci godiamo la ripartenza del calcio italiano”.

