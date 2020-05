Paquetà chiude alla Juventus: “Il Milan è la mia nuova casa”

TORINO – Lucas Paquetà, centrocampista del Milan accostato a più riprese anche alla Juventus, ha parlato tramite il suo profilo ufficiale Instagram circa il suo futuro in rossonero: “Il Milan per me significa la mia nuova casa. Spero di essere sempre molto felice qua e per questo darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica. Cosa mi piace dell’Italia e cosa mi manca del Brasile? Mi piace far parte del Milan, mi piace il cibo e la bellezza della lingua italiana. Per quanto riguarda quello che mi manca del Brasile, dico la famiglia e i gli amici”.

