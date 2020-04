Pagliuca: “Ripresa Serie A? La mia idea è che ci si riveda tutti a settembre. Difficile ripartire ora”

TORINO – L’ex portiere, Gianluca Pagliuca, ha parlato ai microfoni di tuttocampo.it circa la ripresa della Serie A: “La mia idea è che ci si riveda tutti a Settembre, pensare di poter ripartire è difficile, verrebbe a mancare la regolarità dei campionati, non ha senso mettere a repentaglio la salute dei giocatori. Per uscire da questo momento ci vorranno 2\3 mesi quindi credo che la cosa più saggia sia partire della prossima stagione. Inter? L’Inter ha perso l’ultima sfida in casa contro al Juventus, un ko che ha ridimensionato le ambizioni di vetta della formazione interista. Credo però che il cammino della formazione di Conte, sia assolutamente positivo”.

