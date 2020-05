TORINO – L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche dell’eventuale ripresa del campionato.

“Io se fossi ancora giocatore avrei paura, ma non per me ma per i miei affetti. Io sospenderei tutto. Ora ci sono meno contagi e ci sono più possibilità per riprendere. Ma io archivierei questa stagione, non assegnando titoli e ripartendo a settembre”.