TORINO – Ormai lo conoscete bene, da tre anni. Il logo della Juventus e la nuova identità visiva sono stati, dal 2017, i primi passi che hanno proiettato il Club nel futuro, con un “cambio di pelle” mai visto prima, non solo nella nostra storia. Un percorso, quello del nostro brand, che si identifica con il logo diventato, nel corso dei mesi, una vera e propria icona, che esprime – e continuerà a farlo – quanto noi vogliamo rivolgere lo sguardo sempre al futuro. Per vivere sempre un passo avanti: Live Ahead. Un logo che, oltre che nostro è, soprattutto, vostro: lo avete conosciuto, lo avete visto in campo, lo avete indossato. E adesso, con l’Icona di Juventus – appunto, Icon– potete esprimere la vostra fantasia. Ci rivolgiamo proprio a voi e alla vostra creatività: da oggi c’è una piattaforma, “Your Icon”, da cui potete scaricare il logo Juventus per reinterpretarlo nel modo secondo voi più originale. Poi, una volta loggati, potrete caricare le vostre creazioni, che saranno visibili, condivisibili sui Social, e ovviamente votabili da tutta la community. Per chi avrà avuto più preferenze (oltre a due lavori selezionati proprio da Juventus) sono previsti premi… e sorprese!

Cosa aspettate? Make our Icon… your Icon!

