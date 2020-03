Orsi: “A Formello ci sono 4-5 campi. Ci si può tranquillamente allenare in sicurezza”

TORINO – Fernando Orsi, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW circa la ripresa degli allenamenti in Serie A: “A Formello ci sono 4-5 campi, c’è la possibilità di far allenare in sicurezza gruppi ristretti di giocatori in luoghi diversi. Ma in Serie A ci sono delle squadre in quarantena, non sarebbe male se tutti si mettessero d’accordo nel ricominciare in uno stesso giorno. Credo che adesso in Italia, non solo nel calcio, tutti debbano andare nella stessa direzione per salvaguardare la salute del paese”.

