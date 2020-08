TORINO- Archiviata la conquista del campionato, per la Juventus di Maurizio Sarri è ora di iniziare a pensare alla delicata sfida contro il Lione. L’ex tecnico del Napoli non si giocherà la panchina nella gara di venerdì, ma è ormai palese che il percorso in Champions League inciderà sul giudizio finale della dirigenza, che in caso di una sconfitta potrebbe anche pensare a una soluzione clamorosa.

