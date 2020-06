OppositionWatch: il Bologna

TORINO – Il Bologna si presenta alla ripartenza della Serie A forte della decima posizione in classifica a quota 34 punti, 17 ottenuti in casa e 17 in trasferta: un bottino che la squadra felsinea ha raccolto grazie a 9 vittorie e 7 pareggi.

Prima della lunga sosta la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic (che ha appena rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2023) ha perso 2-0 sul campo della Lazio. Per trovare l’ultimo successo bisogna andare indietro fino al 7 febbraio, quando sempre nella Capitale vinse contro la Roma con un pirotecnico 3-2. L’ultima vittoria interna è invece del 1 febbraio, 2-1 in rimonta contro il Brescia.

Il miglior marcatore del Bologna in campionato è Orsolini con 7 reti all’attivo, seguito da Palacio (6), Bani e Sansone (4), Soriano e Barrow (3), Poli (2) e Skov Olsen, Danilo, Santander, Dzemaili e Krejci con una. Il giocatore con più minuti giocati è invece il portiere polacco Skorupski, in campo in 25 delle 26 gare finora disputate.

L’ANDATA A TORINO

Nel match giocato lo scorso 19 ottobre all’Allianz Stadium, i bianconeri si imposero 2-1 grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic, intervallate dal momentaneo pareggio di Danilo. Una Juventus che quel giorno dominò la partita, rischiando solo negli istanti finali dell’incontro, salvata da un grande Gianluigi Buffon. I ragazzi di Mister Sarri chiusero il match con il 65% di possesso palla e ben 10 tiri nello specchio della porta sui 23 totali tentati.

