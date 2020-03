Oddo: “Juve? Non sempre lavoro e risultati vanno di pari passo”

TORINO – L’ex giocatore Massimo Oddo ha parlato intervistato dai microfoni di Mediagol.it.

“La Juventus è composta da una rosa di 28 campioni in senso assoluto, chiunque tra questi si sposa alla perfezione con qualsiasi tipo di filosofia calcistica, perché sono tutti forti, completi e in grado di fare la differenza. Non è automatico che il credo calcistico di un allenatore possa radicarsi nella testa di un giocatore, serve del tempo e credo che la mano di Sarri si veda già, anche se non come ai tempi di Napoli e non in tutte le partite. Riuscirà Sarri a plasmare calcisticamente la Juventus a sua immagine e somiglianza? Solo il tempo potrà rispondere a questo quesito, magari a medio termine la compagine bianconera mostrerà un’identità ed un gioco più aderente ed in linea con le idee del proprio del tecnico, non sempre la bravura di un allenatore e la qualità del lavoro che svolge vanno di pari passo con i risultati ottenuti dalla sua squadra”.

