TORINO – L’ex allenatore della nostra Serie A Walter Novellino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Le 5 sostituzioni favoriscono chi ha la panchina lunga e difatti la Juve vincerà lo scudetto, non c’è storia, con tutto il rispetto per Lazio, che ha già fatto tantissimo, e Inter. Ma anche per i club più piccoli sarà un dono del cielo: permetterà di coinvolgere tutti e di non spremere nessuno”.