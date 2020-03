Non solo Higuain: anche Khedira e Pjanic tornano a casa con l’autorizzazione della Juventus

TORINO – Non solo Higuain: secondo la Gazzetta dello Sport anche Khedira e Pjanic sarebbero tornati nei loro paesi di origine (Bosnia e Germania) per motivi familiari. I due centrocampisti sarebbero stati autorizzati a partire dalla Juventus dopo che il loro tampone per il coronavirus sarebbe risultato negativo. Sono quattro, quindi, i giocatori bianconeri che trascorreranno l’isolamento lontano da Torino: oltre ai tre menzionati, anche Cristiano Ronaldo, a Madeira insieme alla sua famiglia dall’inizio dell’emergenza.

